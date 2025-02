Iltempo.it - Carnevale, la spettacolare Battaglia delle Arance ti aspetta a Ivrea domenica 2 marzo

Non perdere l'occasione di vivere unatradizioni più spettacolari e coinvolgenti d'Italia: la, la città disi trasformerà in un'arena di colori, adrenalina e storia, con 9 squadre diri a piedi e oltre 50 carri da getto che si sfideranno in un combattimento all'ultimo frutto. Un evento unico al mondo, che rievoca la storica ribellione popolare contro la tirannia in un'esplosione di energia e forte emozione. Vieni a vivere l'emozione della lotta per la libertà in un'atmosfera che unisce storia, tradizione, spettacolo e grandi ideali. Non solo: atino il Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia, il Generale e il suo Brillante Stato Maggiore, il Sostituto Gran Cancelliere, tanti gruppi ospiti, le tradizionali fagiolate e molto altro.