Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, la vigilia dei carristi tra ritocchi e notti in bianco. Ma è il meteo a preoccupare

, 7 febbraio 2025 – Nel «Sono pronto da giorni, sono venuto all’hangar giusto per dare un’ultima occhiata con il carro fuori e per provare anche l’impianto audio. A proposito si sente?»; ed il «Se sono pronto? Ti direi di no anche se lo fossi, perché una delle cose più belle delsono proprio gli ultimissimi giorni prima del debutto« c’è veramente la magia della. Di quelle ore sospese che anticipano la festa. In una giornata soleggiata, con tante persone e tanti bambini riuniti nel piazzale Burlamacco, a tenere banco è la questionerologica. E sì perché Giove Pluvio parrebbe - il condizionale è d’obbligo - non voler far passare a cuor leggero, a, Fondazione e carnevalari, queste ultime ore di. «Il carro è prontissimo – assicura Michele Cinquini, mentre osserva la sua costruzione in esterna ed i tecnici provano l’impianto audio –.