Thesocialpost.it - Carmen Della Gatta, 15enne scomparsa da giorni: “È col fidanzato di 22 anni, possessivo e geloso”

Leggi su Thesocialpost.it

, 15, risulta. La ragazza è uscita di casa lunedì mattina, intorno alle 6.30, per prendere l’autobus da Dormelletto (Novara) verso Romagnano e raggiungere la scuola Enaip di Borgosesia, dove frequenta il corso di acconciatura. Da quel momento, però, non ha più fatto ritorno. La famiglia ha lanciato un appello sui social, condividendo foto e dettagli utili per aiutare a ritrovarla. L’ipotesi più probabile è chesia fuggita insieme al22enne.Sull’autobus diretto a Romagnano,ha lasciato il suo telefono cellulare, un gesto che la madre ritiene intenzionale per evitare di essere localizzata. «Ha lasciato il telefono sull’autobus», si legge nel post condiviso sui social. Al momento, la ragazza indossava una tuta grigia, una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con il logo rosa e portava con sé una borsa nera Furla.