Carlo III e Camilla in Italia ad aprile | quando e perché saranno a Roma

È ufficiale: il monarcae la consorteintraprenderanno visite di Stato ine alla Santa Sede all'inizio di2025. Lo si apprende da una nota di Buckingham Palace, dove si specifica anche che durante il viaggio ala coppia di reali incontrerà papa Francesco "per celebrare l'Anno Giubilare del 2025". Dopo, la coppia reale si recherà anche a Ravenna con l'obiettivo di celebrare "il forte rapporto bilaterale trae Regno Unito". Prima di partire per il Belpaese,III esi uniranno però all'ambasciatoreno nel Regno Unito, Inigo Lambertini, alla moglie Maria Grazia Lambertini e all'attore italo-americano Stanley Tucci, per una cena in onore di Slow Food e Slow Fashion presso Highgrove Gardens, Doughton, a Tetbury. Come riferisce una nota di Buckingham Palace, la coppia reale sarà raggiunta da studenti ed ex studenti della King's Foundation e rappresentanti dei movimenti Slow Food e Fashion per celebrare il loro lavoro nella promozione di mezzi sostenibili che supportano le persone e il pianeta.