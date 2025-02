Ilfogliettone.it - Carlo e Camilla in Italia ad aprile per celebrare il Giubileo

Leggi su Ilfogliettone.it

“Le Loro Maestà il Ree la Reginasi recheranno in visita di Stato presso la Santa Sede e la Repubblicana all’inizio di. Durante la visita di Stato delle Loro Maestà alla Santa Sede, il Re e la Regina si uniranno a Sua Santità Papa Francesco perl’Anno Giubilare 2025. Tradizionalmente indetto ogni 25 anni, ilè un anno speciale per la Chiesa cattolica, un anno in cui si cammina insieme come “pellegrini della speranza”. Lo ha annunciato ufficialmente Buckingham Palace.“Durante la visita di Stato il Re e la Regina – è scritto- avranno impegni a Roma e a Ravenna, perle forti relazioni bilaterali trae Regno Unito Ulteriori dettagli sui programmi nella Santa Sede e nella Repubblica d’saranno resi noti a tempo debito”.Buckingam Palace ha ricordato come re, da Principe di Galles, ha già al suo attivo cinque visite ufficiai alla Santa Sede: nel 1985, per i funerali di Giovanni Paolo II, due volte cone nel 2019 per la canonizzazione del cardinale Newman).