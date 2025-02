Carlo Conti da Bruno Vespa il gossip su Fedez-Achille Lauro e la frecciata su Temptation Island | Sanremo non è questo

Leggi su Open.online

«Il Festival diè anche: è chiacchiericcio, parlare, sparlare. È fumo che si crea intorno: non è, per me è semplicemente il Festival della canzone italiana». Con una spallata al noto programma, in onda sulle reti Mediaset, il nuovo direttore artistico della kermesseospite dia 5 Minuti, in onda stasera – venerdì 7 febbraio alle 20.35 – su Rai Uno. Il riferimento è evidentemente aiche hanno infiammato il mondo dello spettacolo negli ultimi giorni, con le rivelazioni sul tradimento dicon la 26enne Angelica Montini e il presunto tradimento di Chiara Ferragni, ex moglie del rapper milanese, con il cantante. Un clima reso ancora più incandescente dai protagonisti, e da Fabrizio Corona, con frecciate incrociate e che si teme possa rovesciarsi anche sul palco dell’Ariston, dovesono concorrenti da martedì 11 a sabato 15 febbraio.