Carlo Conti annuncia che Fedez canterà una versione edulcorata di Bella stronza

Ormai lo sanno anche i muri. Venerdì 14 febbraio, nella serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover,si esibirà sulle note di, successo del 1995 di Marco Masini, duettando proprio con il suo autore. Un momento atteso dal pubblico, soprattutto alla luce delle ultime rivelazioni di Fabrizio Corona riguardanti la relazione tra il rapper e la stilista Angelica Montini, parallela al matrimonio con Chiara Ferragni. Da giorni, infatti, sono in molti a chiedersi se la canzone sia dedicata alla ex moglie oppure all’amante. Di certo, però, il testo del brano non è per nulla lusinghiero per la destinataria, chiunque ella sia., però, ha trovato un modo di arginare le polemiche; ospite di Bruno Vespa nella puntata di 5 minuti che andrà in onda questa sera, il conduttore ha chiarito alcune cose rispetto a questa controversa cover.