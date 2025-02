Ilgiorno.it - Carceri a rischio esplosione: "Fate qualcosa"

Leggi su Ilgiorno.it

La conferma di una situazione che si protrae da anni: le strutture carcerarie di Busto Arsizio e Varese sono tra le più sovraffollate in Lombardia e in Italia. La casa circondariale bustese è al sesto posto, il Miogni al decimo. È quanto è emerso dalla relazione illustrata da Claudio Mangiarotti (FdI), presidente del comitato paritetico di controllo e valutazione di Regione Lombardia e dal consigliere Onorio Rosati (AVS), approvata l’altro giorno all’unanimità dal comitato e riguardante l’attuazione della legge regionale in tema di tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. "Sono state evidenziate le criticità, ma anche diverse proposte per evitare il sovraffollamento, come la possibilità di offerta di percorsi formativi e lavorativi che tendano alla rieducazione del condannato - commenta Mangiarotti -.