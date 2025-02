Thesocialpost.it - Capriolo, incidente mortale è morto sul colpo un padre di tre figli

Leggi su Thesocialpost.it

Tutto è accaduto in un attimo. Il camionista ha notato l’auto solo all’ultimo momento, quando ormai evitare l’impatto era impossibile. Lo scontro, devastante, non ha lasciato scampo al conducente della Fiat Punto: Davinder Singh, 65enne di origine indiana, residente a Villongo e operaio in un’azienda di Cologne, èsulmentre tornava a casa dal lavoro. Un’altra tragedia sulla Sp469, a.L’è avvenuto ieri intorno alle 14.30. Il camion, guidato da un 35enne bergamasco, viaggiava in direzione di Palazzolo, mentre Singh arrivava dalla corsia opposta. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale di, sarebbe stato proprio Singh a causare l’, invadendo la corsia opposta per ragioni ancora da chiarire. L’impatto è stato violentissimo. I Vigili del fuoco di Palazzolo, accorsi insieme ai sanitari del 118, hanno impiegato tempo per estrarre il corpo dalle lamiere.