Capri, l’amministrazione istituisce il premio “Campanile d’oro”

Marco MilanoDall’”Ambrogino” al “Isola di” anche l’isola azzurra si dota di un proprio riconoscimento per premiare ogni anno cittadini, associazioni, enti, imprese o istituzioni che si siano distinti per meriti particolari in ambito sociale, culturale, scientifico, sportivo o economico, contribuendo in modo significativo al miglioramento della comunità locale e al suo sviluppo. Il nuovoche vedrà per la prima volta nel 2025 la sua edizione d’esordio sarà una medaglia raffigurante, appunto, il, la torre campanaria simbolo della piazzetta di. E insieme al riconoscimento in oro ai premiati verrà anche consegnato un attestato di merito. IlIsola di” sarà suddiviso in diverse categorie, “alla Carriera” per chi si è distinto in ambito professionale, sportivo, culturale o sociale per un lungo periodo di tempo, “all’Innovazione” per chi ha contribuito con idee innovative, che abbiano avuto un impatto positivo sul territorio.