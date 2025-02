Lanazione.it - Capodanno italo-cinese . A tavola ponti culturali. La ricetta vincente di Cna e World China

Il primo abbinamento che non ti aspetti è nell’antipasto: si chiama ‘Huajuan’ ed è panecotto a vapore servito con paté di fegatini toscani. Via alle bacchette con il primo piatto che promette di stuzzicare il palato degli appassionati di cucina ‘fusion’: ‘Zhongshì Miàn Tiao’ a base di spaghetti cinesi freschi, oppure nella variante di soia o di riso, con mortadella di Prato e verdure saltate. L’integrazione vien mangiando allo storico ristorante New Hong Kong a Prato (il primo aperto nel Macrolotto Zero) e passa da un menù speciale servito da oggi fino a domenica grazie a Cna Toscana Centro e Cna, nel weekend più colorato dell’anno dedicato al. Ristorante e chef con gli occhi a mandorla (l’Hong Kong è socio di Cna), produttori del territorio che firmano l’antipasto e il dolce senza rinunciare al bere: da Cristiano Settesoldi del birrificio I Due Mastri a Lisa Renzo di Lisa Sweet Lab, passando per Eleonora Alessi dell’azienda Sapori della Rocca.