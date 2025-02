Lanazione.it - Capodanno cinese, i percorsi delle sfilate del dragone

Leggi su Lanazione.it

Prato, 7 febbraio 2025 - I rintocchi della campana del Tempio buddista il 28 gennaio alle 17, corrispondente alla mezzanotte di Pechino, hanno segnato l’inizio del2025 e l'ingresso nell’anno del Serpente del calendario lunare- simbolo di saggezza, astuzia e intuizione - un grande evento festeggiato da tantissimi cittadini provenienti anche da fuori città o fuori regione per ammirare le tradizionalidel, organizzate dall'associazionedel Tempio Buddista Pu Hua Si, che si terranno l'8 e 9 febbraio per le strade dei Macrolotti 1 e 2 e dal Tempio di piazza della Gualchierina a piazza Santa MariaCarceri. Programma del sabato 8 febbraio (zona industriale del Macrolotto 1 e 2). Dalle ore 9 alle 13:30: partenza da via Toscana per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, viaColombaie e viaPollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo.