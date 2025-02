Anteprima24.it - Capo Plaza apre il ‘SalernoSounds’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarà la superstar multiplatinoad aprire SalernoSounds, il nuovo Festival nella “sua” città natale in programma a luglio nello straordinario e inedito set a cielo aperto di Piazza della Libertà. L’artista, uno dei più importanti della scena rap italiana ed internazionale, si esibirà live nella sua Salerno sabato 12 luglio 2025.Un concerto che si preannuncia già evento attesissimo tra i nuovi appuntamenti per l’estate 2025 in Italia che vedranno impegnatidopo il grande successo sold out delle due date dei giorni scorsi nei palazzetti di Milano e Roma.A tre anni di distanza da “” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk,ha pubblicato il suo album “Ferite” uscito il 3 maggio dello scorso anno.