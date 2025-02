.com - Capannori: incendio in una legnaia, intervengono i vigili del fuoco

Leggi su .com

Una squadra deideldel comando di Lucca, supportata dall'autobotte, sta intervenendo dalle 12 di oggi, 7 febbraio 2025, a(Lucca), per estinguere unsviluppatosi in un annesso in lamiera adibito a rimessa per la legnaL'articoloin unadelproviene da Firenze Post.