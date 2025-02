Calciomercato.it - Caos incredibile, esonerato da secondo in classifica: squadra in rivolta nella notte

Leggi su Calciomercato.it

Assurdo quanto accaduto in queste ore, con l’allenamento del mister in lotta per la promozione poi annullato dopo poche oreIl calciomercato e il calcio in generale offre storie incredibili einaspettati. Come quello clamoroso accaduto in queste ore in Serie C in una piazza molto calda come quella della Ternana, che coinvolge un ex giocatore oltre che allenatore del Milan, nonostante unapiù che ottima.Tifosi Ternana (LaPresse) – calciomercato.itLa premessa è che laumbra è attualmente alposto in campionato nel girone B di Serie C, con il miglior attacco e anche la miglior difesa. Numeri che non le valgono il primo posto, comunque distante appena tre punti e occupato dall’Entella. E il momento per la Ternana è anche positivo, visto che viene da due vittorie consecutive.