Caos a Uomini e Donne, Riccardo Sparacciari sbugiarda la nuova tronista Chiara Pompei: "È fidanzata con me"

Con una serie di stories condivise su Instagramgetta fango sullatronista diChiara. Il giovane sostiene infatti di essere stato legato sentimentalmente alla 23enne romana fino a pochissimi giorni fa.“Premetto che non avrei mai voluto scrivere queste cose. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò”. Inizia così il lungo sfogo del presunto fidanzato di Chiarache ricostruisce così la sua relazione con la 23enne: “Mi sono frequentato con Chiara per 5 mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto in una discoteca all’aperto. La nostra frequentazione è andata avanti fino a venerdì 31/01/2025 (ultima volta che ci siamo sentiti per telefono e visti il 21/01/2025). La nostra relazione andava molto bene ma da quando è stata contattata atutto è stato messo in difficoltà”.