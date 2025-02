Bergamonews.it - Cane lanciato dall’auto a Villongo, Lav presenta denuncia: “Una famiglia vuole accoglierlo”

Leggi su Bergamonews.it

Un’auto che rallenta, abbassa il finestrino dal lato del passeggero, sporge fuori ile lo butta a terra, per poi andare via accelerando. È quanto sarebbe accaduto la scorsa settimana a. Due testimoni dell’ennesimo gesto di violenza nei confronti di un animale hanno soccorso il, un meticcio di 15 anni, portandolo in una clinica veterinaria per offrirgli le prime cure.Il caso è stato quindi segnalato a Lav, che proprio in quei giorni stava avviando il lavoro dello sportello contro i maltrattamenti di Bergamo, primo presidio in Lombardia a tutela degli animali del territorio.Grazie al lavoro dell’avvocata Sara Veri, responsabile dello Sportello territoriale, Lav ha depositato, ha avanzato istanza di sequestro preventivo del, che risulta attualmente ancora ricoverato in una struttura che lo sta curando, e ha richiesto la custodia dell’animale.