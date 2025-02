Veronasera.it - Candeggina o Ammoniaca, chi uccide meglio i germi?

Leggi su Veronasera.it

La maggior parte dei detergenti che utilizziamo per la pulizia della casa, sono realizzati con. Sono due prodotti economici, ottimi per eliminare macchie ostiche, entrambi possono essere utilizzati sia diluiti che in purezza. In nessuna circostanza devono essere miscelati.