Campus iscrizioni in calo | Capienza massima un -2% è fisiologico

In un panorama che vede una crescita media del 3% per l’Ateneo di Bologna, ildi Forlì è l’unica in controtendenza con un -2% rispetto allo scorso anno. Ad annunciare questo e altri dati è stato il rettore Giovanni Molari, che ha però precisato come la sede forlivese sia quella più popolosa a livello romagnolo. Emanuele Menegatti, direttore delforlivese, come commenta questodi? È una percentuale significativa? "In numeri assoluti parliamo di una cinquantina di iscritti in meno rispetto all’anno scorso, quindi una cifra piuttosto esigua". Secondo lei quali sono le cause di questa tendenza al ribasso? "Questo piccoloarriva dopo il + 15% dell’anno scorso, perciò possiamo dire che èe tutto imputabile essenzialmente a un solo corso di laurea".