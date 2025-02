Digital-news.it - Campo di Battaglia: il film di Gianni Amelio con Alessandro Borghi in prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva inTV ildiconDI, in onda venerdì 7 febbraio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, la nuova pellicola di, ambientata durante la Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia e liberamente ispirata al romanzo storico “La sfida” di Carlo Patriarca, racconta la storia di tre amici ed ex compagni dell’università di medicina - Giulio, Stefano e Anna interpretati rispettivamente da, Gabriel Montesi e Federica Rosellini - con idee e possibilità differenti riguardo alla professione medica.SINOSSI - Sul finire dellaguerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia, lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi.