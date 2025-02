Anteprima24.it - Campionati di Fisica nella sede Unisa di Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoAnche nel 2025, l’AIF (Associazione per l’Insegnamento della), con il supporto del Ministero dell’Istruzione, organizza idiper gli studenti delle scuole superiori con un forte interesse per gli studi scientifici. La gara locale per il Polo Salerno2, che riguarda le province die Benevento, si terrà giovedì 13 febbraio 2025,di.Idisi articolano in tre livelli di prove. Dopo la conclusione delle Gare di Istituto (o di I Livello), che hanno già avuto luogo, gli studenti selezionati parteciperanno alle Gare Locali (o di II Livello), previste per il 13 febbraio. L’Università di Salerno ospita da anni queste gare per i Poli “Salerno1” e “Salerno2”, e anche nel 2025 ladiaccoglierà circa 90 studenti.