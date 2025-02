Lanazione.it - Campane del vetro spostate in altre strade

Per contrastare i continui abbandoni di rifiuti vicino alledel, alcuni di questi contenitori sono stati spostati. A dirlo è la vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini. "La campana che era in via Curtatone e Montanara è stata spostata in piazza Ferrari, quella che era sul lungarno Tripoli è stata collocata nella piazza vicina alla rotatoria dell’Immensità e la campana di via del Bosco ora si trova in piazza Fratelli Cervi – aggiunge Boldrini – Una ridistribuzione fatta per rendere più ottimale il servizio. Con l’occasione ricordo a tutti i cittadini che a ridosso delleper ilnon dovrà essere lasciato nessun materiale, neppure il, che va inserito nella campana. Altrimenti si commette l’illecito di abbandono di rifiuti. Suggerisco anche di evitare di andare a inserire le bottiglie dinelladurante le ore notturne, in quanto la caduta nel contenitore causa un forte rumore che arreca disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini.