Cambio di marcia di Bruxelles sulle auto ibride: "Resteranno sul mercato anche dopo il 2035"

L'Europa starebbe valutando la possibilità di consentirealleplug-in di restare sulil, anno che per ora segna il divieto di vendita dia benzina e diesel. A riferirlo è il settimanale tedesco Der Spiegel, in un articolo che cita un documento strategico di fine gennaio che metterebbe in dubbio la linea finora seguita. “Come parte del dialogo, individueremo soluzioni immediate per salvaguardare la capacità dell'industria di investire” – si legge dagli stralci in inglese del testo, pubblicato sul portale tedesco Energie-Bau – “guardando a possibili flessibilità per garantire che il nostro settore rimanga competitivo senza abbassare l'ambizione complessiva degli obiettivi del 2025”. Inoltre, prosegue il documento, “per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica dellemobili entro ilsarà necessario un approccio tecnologicamente neutrale, in cui i carburanti elettrici svolgeranno un ruolo attraverso una modifica mirata del regolamento come parte della revisione prevista”.