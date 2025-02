Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, cosa c’è dietro le frasi dell’agente? La rivelazione: «Quando parla di Juve che dovrà spiegare…». I dettagli

di RedazionentusNews24c’èledel procuratore dell’esterno bianconero? Ladopo quelle parole di ieriSull’edizione odierna di Tuttosport sidi Andreae dell’interesse ormai confermato delnei suoi confronti. Hanno fatto discutere le parole di Giovanni Bia, suo procuratore, nella giornata di ieri e il quotidiano prova a darne una spiegazione.Con quelle dichiarazioni, l’agente voleva solamente spegnere le polemiche e le voci che circolano su infortuni “finti” del suo assistito, ai box per recuperare dal problema alla caviglia. In attesa che al calciomercatoarrivi qualche offerta di un certo tipo in estate.Leggi suntusnews24.com