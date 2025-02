Linkiesta.it - C?lin Georgescu e la Romania non hanno fatto i conti con il loro passato comunista

Leggi su Linkiesta.it

Sono passati più di due mesi dall’annullamento delle elezioni rumene da parte della Corte Costituzionale, a seguito di sospetti di interferenza russa a favore del candidato anti-establishment e filorusso C?lin. Non sappiamo ancora nulla su come la Russia sia riuscita a compromettere il processo elettorale. Non sappiamo nemmeno sesarà autorizzato a candidarsi nella prossima tornata elettorale di maggio: la decisione verrà presa dalla Corte Costituzionale, probabilmente ad aprile, dopo che tutti i candidati avranno raccolto le firme necessarie per partecipare alle elezioni.Quello che sappiamo, però, è che C?lin, il presunto spauracchio dell’establishment rumeno, è in realtà un prodotto completo del sistema politico e istituzionale del Paese. Ex membro della Securitate, la polizia segreta della, negli anni Ottanta fu inviato in missione nel Regno Unito e negli Stati Uniti.