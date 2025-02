Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic prepara l’offerta per Joao Felix. La formula

Ilè finito ma ilsecondo lagià pensa all’estate,per provare a tenere.L’esordio con goal pernon è passato inosservato, ma non solo per la prima gioia in maglia rossonera ma per tutte le emozioni che ha dato il suo esordio. Era da tempo che i tifosi rossoneri non si “emozionavano” per le giocate di qualità di un giocatore. Sui social, sono arrivati già tanti paragoni per il portoghese che per tocco di palla gli ha ricordato un brasiliano che indossava la maglia numero 22.Paragoni ancora prematuri ma una cosa è certa, le qualità tecniche dinon si discutono, vedremo se riuscirà a mantenere continuità per tutta la restante stagione. La continuità è stata da sempre una delle sue problematiche, soprattutto per via di alcuni infortuni di troppo.