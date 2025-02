Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, concorrenza del Manchester United per due obiettivi! Ma uno scenario favorisce Giuntoli: cosa può succedere in estate

Stando a quanto riferito da TeamTalk, il Manchester United starebbe seguendo molto attentamente due obiettivi del calciomercato Juve per l'attacco in vista della prossima finestra dei trasferimenti che si aprirà in estate. I Red Devils hanno messo nel mirino Victor Osimhen, che non tornerà al Napoli per restare e Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille. L'interesse degli inglesi per i due potrebbe comunque favorire Giuntoli, che potrebbe tornare a farsi sotto per Joshua Zirkzee, che a quel punto non sarebbe più così intoccabile.