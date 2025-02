Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, ora la clausola di Kean fa gola: la situazione per l’estate

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di Moise, attaccante di proprietà della, in vista delestivo. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, starebbe iniziando a tenere banco il futuro di Moisein casa. La doppietta all’Inter ha infatti ormai certificato una stagione straordinaria per .