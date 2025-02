Rompipallone.it - Calciomercato, da Diego Costa a Pogba: gli svincolati ancora in cerca di una squadra

La sessione invernale diè terminata, ma èaperto il mercato degli. Ci sono anche giocatori molto famosi in questa lista.Lunedì è terminata la sessione di riparazione del. Una finestra invernale, quella di quest’anno, che ci ha tenuti davvero attaccati agli schermi e alle notizie fino all’ultimo minuto. Era da tempo che non avevamo, specie in Serie A, un mercato di gennaio così ricco e con così tanti colpi.Non solo dal punto di vista economico, ma anche proprio di nomi che sono arrivati. Basta citare quelli di Kolo Muani alla Juventus, oppure quelli di Gimenez, Joao Felix e Walker al Milan. Tutti colpi di spessore assoluto e che aumentano anche l’appeal del nostro campionato.Il mercato degliapertoIl mercato però non finisce qui.