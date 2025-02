Lapresse.it - Calcio: Serie A, Como-Juventus 1-2

Leggi su Lapresse.it

Torino, 7 feb. (LaPresse) – Laespugnanel finale e prosegue la corsa Champions portandosi provvisoriamente al quarto posto. La formazione di Thiago Motta si impone 2-1 nell’anticipo della 24/a giornata diA. Ancora una volta grande protagonista il neo acquisto Kolo Muani, a segno per la terza partita consecutiva. Il francese firma il Vantaggio, su assist di Nico Gonzalez, al 34?. Prima dell’intervallo i padroni di casa trovano il pareggio con Diao, su cross di Cutrone (46?). A un minuto dal 90?, ancora Kolo Muani trasforma il rigore, concesso per intervento di Butez su Gatti, che regala allai tre punti. I bianconeri salgono così al quarto posto con 43 punti. Terzo ko di fila per ilche resta fermo a 22.