Calcio / Prima e Seconda Categoria, programma e arbitri della 19^ giornata

InB, le sfide da tenere d’occhio sono Real Cameranese-Borghetto, Borgo Minonna-Marzocca e Filottranese-Castelfrettese. Nel girone C a San Claudio inizia l’era di mister Lombardi alla Passatempese. In, sfide interne per Le Torri Castelplanio e Cupramontana nel girone C. Nell’F domani c’è Cingolana SF-Caldarola VALLESINA, 7 febbraio 2025 – Instiamo entrando nel periodo in cui ogni pallone può essere decisivo. Domani, sabato 8 febbraio, si giocano le gare19^. Scopriamo insieme i match die le sfide più importanti.Mister Giorgio PantaloneReal CameraneseGirone B – Real Cameranese-Borghetto Il primo dei big match di questa, con fischio di inizio alle 14.30. La Real Cameranese di Giorgio Pantalone e il Borghetto di Cristiano Luchetta condividono la quarta posizione con 30 punti.