Napolitoday.it - Calcio in tv: dove vedere Napoli-Udinese

Leggi su Napolitoday.it

si sfideranno domenica 9 febbraio allo stadio Maradona per il posticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e tv su Dazn. La telecronaca sarà affidata.