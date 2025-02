Digital-news.it - Calcio Estero su Sky e NOW: Bundesliga in esclusiva live, il programma dal 7 al 9 Febbraio

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 7 a domenica 9, appuntamento con i campionati esteri, da seguire insu Sky e in streaming su NOW.– In Germania si scende in campo per la ventunesima giornata di. Si parte domani alle 20.30 con Bayern Monaco-Werder Brema, in diretta su Sky Sport 254 e NOW. Sabato tre incontri: alle 15.30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen su Sky Sporte NOW, e Borussia Dortmund-Stoccarda,su Sky Sport Max e NOW, mentre alle 18.30 Borussia M’Gladbach-Eintracht Francoforte, in diretta su Sky Sporte NOW. Per finire, domenica alle 15.30, Holstein Kiel-Bochum, su Sky Sport 257 e NOW, e alle 17.30 Lipsia-St. Pauli su Sky Sport 258 e NOW.STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend.