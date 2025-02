Sport.quotidiano.net - Calcio Allievi regionali. Ottima Pontremolese. La vittoria nel finale

2 Folgor Marlia 1: Ghiselli, Rosa (63’ Salim), Ebano, Carnesecca, Quechtati (83’Salliu), Manati (79’Pagani), Ferri Tommaso, Matellini (66’Carnovale), Palladini, Filippi (57’ Ballestracci), Netipanyj (57’ Es Sabri). All.: Chelotti. FOLGOR CALENZANO: Calamai, Ceccherini (46’ Muca), Landini, Brogi (66’ Cirillo), Barucci, Libiu (69’ Nardi), Liguori, Naldoni (69’ Fossi), Curri, Fantaci, Matranxhi. All.: Pieri. Arbitro: Tozzi di Carrara. Marcatori: 64’ Palladini (P), 75’ Matranxhi (FC), 84’ Salim (P). Note: al termine della partita espulso Fossi. Normalità nella prima frazione, frenesia, dinamica, rincorse e gol nel secondo tempo per sigillare il risultato da parte dei ragazzotti della(nella foto) contro la Folgore Calenzano piegato nei minuti finali.