Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024 2025 programma e arbitri della 18^ giornata

In C1, il Pietralacroce sfida la Fermana capolista, il Cerreto d’Esi impegnato a Sarnano. Per quanto riguarda la C2, tre derby nel girone A, nel B c’è il big match Aurora Treia-Real Fabriano VALLESINA, 7 febbraio– Tra stasera, venerdì 7 febbraio, e domani, sabato 8, si giocano le gare18^dei campionati regionali diC1 e C2 dia 5. Scopriamo quali saranno le avversarie delle squadreVallesina,Provincia di Ancona e dell’Alto Maceratese.C1 InC1, il Pietralacroce cerca il riscatto ospitando la Fermana capolista. Il Cerreto d’Esi, invece, appena entrato in zona play-off è a caccia di conferme in casa del Tre Torri Sarnano. Il Chiaravalle, infine, sfida la Sambenedettese in trasferta per tenersi fuori dalla zona play-out. Le altre partite18^sono Cagli-Gagliole, Fortuna Fano-Bayer Cappuccini, Monturano-Amici del Centro Sportivo e Pianaccio-Montelupone.