Calcio a 5 Serie B 2024 2025 programma e arbitri della 15^ giornata del girone D

Il Cus Ancona ospita la capolista Mernap Faenza, mentre il Corinaldo è atteso dal fanalino di coda Real Dem. Trasferta a Montegranaro per lo Jesi VALLESINA, 7 febbraio– Si incrociano i destini delle squadreProvincia di Ancona nella 15^delD diB indomani sabato 8 febbraio.Il Corinaldo, infatti, affronta il fanalino di coda Real Dem e spera di poter salire in prima posizione. La capolista Mernap Faenza sarà nel nostro capoluogo di regione per sfidare un Cus Ancona in forma, arrivato in zona salvezza diretta e che non si vuole fermare. I corinaldesi, dunque, sperano in un favore dai cugini dorici.Lo Jesi, invece, sarà di scena a Montegranaro per sfidare la Nuova Juventina. La squadra di Pieralisi, dopo la sconfitta nel derby contro il Cus Ancona, vuole ripartire di slancio per restare attaccata al treno promozione diretta.