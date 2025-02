Bergamonews.it - Calcinate, tempo scaduto: commissariamento vicino e ipotesi voto nel 2026

. Due parole, ma tanto basta a tenere in bilico un’amministrazione comunale che scricchiola ormai dall’estate scorsa. Con un sindaco che governa praticamente senza maggioranza. Prima è stato il Pgt, precisamente ilsu uno dei documenti più importanti che riguardano l’attività di un Comune, oggi è l’altro, di pari valore, quello del Bilancio. E se per il primo la maggioranza, con in testa il suo sindaco Angelo Orlando è andata sotto, con ilcontrario anche di 3 consiglieri di maggioranza, l’assessore ai servizi sociali Paola Taiocchi, il capogruppo Ubaldo del Carro e il consigliere Angelo Luisoni, oggi è quello che racconta lo stato di salute della macchina comunale a preoccupare, tanto da diventare la leva capace di mandare in tilt tutto il sistema. I ben informati raccontano di un bilancio già pronto da mesi, tanto da essere già passato al vaglio della Giunta a dicembre scorso, ma, come raccontano i fatti, di una convocazione in Consiglio Comunale che invece tarda ad arrivare.