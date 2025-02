Internews24.com - Calcagno: «La Fifa non può organizzare il Mondiale per Club così. C’è un rischio per Juve ed Inter…»

di RedazioneLe parole di Umberto, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sul nuovoperorganizzato dallaUmberto, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato a Tuttosport del nuovoperche vede coinvolti anche duedi Serie A.IL PROBLEMA PIU’ GRANDE – «Non c’entrano solo la salute, che comunque tutela lo spettacolo, o gli infortuni. Un eccesso di offerta sposta le risorse sulle competizioni internazionali. Ma il tifo nasce nei campionati: se non li tuteleremo, si inaridirà anche la passione per i grandi tornei».RICORSO – «Il ricorso è firmato anche dalle leghe, quindi dalla Serie A. Credo sia fondato: lanon puòun nuovo torneo senza sentire le parti coinvolte. Ma una sentenza ha vincitori e vinti: i problemi non si risolvono