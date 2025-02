Terzotemponapoli.com - Calaiò: “Milan forte con Gimenez”

: “con”Emanuele, ex attaccante del Napoli, ha espresso alcune considerazioni sul calcio italiano ai microfoni di ‘Tutti al VAR’, trasmissione in onda sulle frequenze di Sportitalia. A seguire, un estratto delle dichiarazioni del neo dirigente sportivo:“al? Ilè stata la regina del mercato, con anche Walker e Joao Felix. Penso che abbia alzato l’asticella, si sta vedendo anche nei risultati recenti.è un ottimo attaccante, tanti lo volevano, Napoli compreso. Penso che il, con il suo acquisto, abbia sistemato l’attacco. Walker? E’ un giocatore di esperienza, che può dare tanto nello spogliatoio. Conceicao dev’essere bravo, perché ci sono tanti acquisti importanti ma bisogna amalgamarli in uno spogliatoio già presente.