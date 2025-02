Juventusnews24.com - Caicedo sorprende: «La Juventus è una squadra che condiziona tanto gli arbitri. Vi spiego la mia esperienza»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: «La Juve è unachegli». Le dichiarazioni dell’ex attaccante della LazioFelipe, in un’intervista ai microfoni di Fanpage, ha parlato anche di Juve. Le dichiarazioni dell’ex Lazio.– «Quando hanno affrontato la Lazio è stata una cosa imbarazzante, non si può giocare così. La Juve è unachegli. Vanno in confusione perché è unacosì importante che sul piano mediatico finisce perre. In quella gara ho visto un arbitraggio che non mi è piaciuto. Era un po’ più complicato giocare lì. Noi lo sentivamo, poi ognuno ha le sue sensazioni, ma è unache da tradizione ha dei meccanismi che possonore».Leggi sunews24.com