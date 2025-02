Ilrestodelcarlino.it - Cade nel pozzetto mentre lavora nel giardino di casa e muore

Montecopiolo (Rimini), 7 febbraio 2024 - E' stato trovato a testa in giù. Con mezzo busto infilato dentro ala uso domestico neldisua, dove questo pomeriggio ha trovato la morte Pio Contadini, 87enne di Montecopiolo. contadini pio L'anziano, infatti, secondo le prime ricostruzioni stavando neldi, sulla provinciale Leontina nel paesello dell'Appennino riminese. L'87enne stava probabilmente sistemando il terreno attorno ad una aiuola quando è caduto di testa dentro alnelle vicinanze. Restano da capire le cause dell'incidente, dal momento che non è chiaro se l'anziano abbia accusato un malore o se sia caduto nelper un incidente e abbia poi lì perso conoscenza senza più riuscire ad uscirne. Sul posto si sono subito precipitati vigili del fuoco, ambulanza del 118 e carabinieri, ma per l'anziano non c'è stato più nulla da fare.