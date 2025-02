Unlimitednews.it - Cabolo lancia l’Intelligenza Artificiale offline per sistemi audio-video

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – All’ISE di Barcellonaha svelato le ultime novità del sistema di Intelligenzache registra, trascrive, traduce, riepiloga, sottotitola e archivia automaticamente le riunioni in tempo reale ma senza ricorrere al cloud, per garantire sicurezza e riservatezza.Sono sempre più numerose le aziende, le istituzioni finanziarie e pubbliche non solo europee a scegliere, azienda italiana del gruppo Cedat 85 che da oltre 40 anni sviluppa soluzioni di riconoscimento vocale e di intelligenza. Alla 21^ edizione di ISE (Integrated Systems Europe), la più importante esposizione mondiale di tecnologievisive e integrazione di, allo stand 3T660,ha illustrato “la semplicità di integrazione con tutti ipresenti sul mercato, utilizzandodi crittografia con algoritmo di cifratura AES 256 e archiviando i dati in modo sicuro, mantenendo le conversazioni protette da eventuali violazioni”, spiega l’azienda, sottolineando come“si adatti a qualsiasi sistema conferencee alle più diffusa soluzioni diconferenza, anche in ambienti complessi, mantenendo al contempo un alto livello di affidabilità, rendendo accessibile e pratico l’uso di tecnologie vocali avanzate in ambitoin contesti dove, dalle sale riunioni ibride ai grandi eventi, la chiarezza e la precisione del parlato sono fondamentali”.