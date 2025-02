Lanazione.it - Buonconvento, tentato colpo alle Poste. Ladri messi in fuga dai carabinieri

di Laura ValdesiDieci mesi dopo la banda degli uffici postali è tornata a. I banditi entrati in azione la notte scorsa potrebbero anche essere gli stessi che colpirono fra il 3 e il 4 aprile 2024 lo sportello in via di Bibbiano. Assaltato dai malviventi che si erano allontanati con un bottino consistente. Un blitz compiuto da professionisti: entrati da una porta laterale, avevano puntato drittibanconote delle casseforti e nella pancia del bancomat. Uscendo con un malloppo sostanzioso. Questa volta invece non ce l’hanno fatta, essendo stati costretti a fuggire visto l’arrivo deie grazie ai sistemi di custodia del denaro all’avanguardia diitaliane che nell’ultimo anno hanno consentito di sventare il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. L’ufficio postale diieri comunque è rimasto chiuso per consentire gli accertamenti necessari da parte degli investigatori ma oggi sarà regolarmente aperto ai cittadini.