Formiche.net - Buon vicinato e connettività. La cooperazione Italia-Francia nel viaggio di Tajani

Leggi su Formiche.net

Piùuguale sviluppo e competitività, dice il numero uno della Farnesina Antonioda Nizza. Trac’è essenzialmente la politica dia dettare tempi e modi di analisi ed azioni, come ribadito nella seconda riunione del Comitato difrontaliera italo-francese istituito dal Trattato del Quirinale e organizzato dai ministeri degli Affari Esterino. Un’occasione per riflettere sia su come perseguire la piena funzionalità dei trafori (Monte Bianco, Fréjus, Tenda) sia su come affrontare le sfide connesse, come l’interscambio commerciale, la lotta al terrorismo, la sicurezza dei trasporti.Qui NizzaAlla riunione del comitato sono intervenuti anche le amministrazionine e francesi, i rappresentanti delle Regioni frontaliere, delle Città metropolitane, delle province e dei Comuni interessati proprio per sottolineare la poliedricità del tema legato ai valichi, direttamente legato allo sviluppo.