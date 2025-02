Secoloditalia.it - Bullismo, Roccella: dal governo massima attenzione. Al lavoro su tutti i fronti e a sostegno delle famiglie

Leggi su Secoloditalia.it

In occasione della giornata contro ile il cyber, Eugenia, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, lo ribadisce forte e chiaro: «La crisi educativa del nostro tempo, la crescente solitudine che la denatalità ed esperienze come quella della pandemia hanno alimentato, l’impatto sempre più precoce e penetrantenuove tecnologie. Insieme ai fenomeni di degrado e di dipendenza, fanno dele del cyberproblemi ai quali dedicare la, oggi più che mai. Illo sta facendo. Sia sul piano culturale, che con azioni concrete e interventi di sensibilizzazione rivolti non solo ai ragazzi. Ma anche agli adulti di riferimento, a cominciare dai genitori e dalleche sono il primo luogo nel quale i minori apprendono la relazione con gli altri e la responsabilità».