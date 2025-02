Romadailynews.it - Bullismo: Rocca, nessun atto di sopraffazione e violenza potra’ trovare cittadinanza nel Lazio

Oggi e’ la Giornata nazionale contro ile il cyber, “fenomeni particolarmente odiosi e rischiosi che colpiscono soprattutto i nostri ragazzi”.Lo scrive sui social il presidente della Regione, Francesco.“di, difisica o morale – proseguenel: anche per questo abbiamo rafforzato l’assistenza psicologica nelle scuole della nostra Regione, attivando o potenziando gli sportelli di ascolto nel 95 per cento degli istituti laziali.Come ha scritto in un bel libro, “La generazione ansiosa”, lo psicologo sociale americano Jonathan Haidt, siamo passati da un’infanzia basata sul gioco, ad una basata sullo smartphone. Il rischio e’ che, pur essendo iperconnessi, i nostri giovani siano sempre piu’ soli.