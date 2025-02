Lanazione.it - Bullismo, allarme nelle scuole medie toscane: uno studente su quattro è vittima

Firenze, 7 febbraio 2025 -un ragazzo sudi. A tracciare il quadro, in occasione della Giornata Nazionale contro ile il Cyberè l’Ordine degli Psicologi della Toscana, che ribadisce l’importanza di un intervento tempestivo e strutturato per contrastare un fenomeno in costante aumento e fonte di forte preoccupazione. Conseguenze gravi per le vittime diilraggiunge il suo picco, con percentuali che sfiorano il 20-25% degli studenti coinvolti - spiega Ersilia Menesini, psicologa e docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Firenze -. Subire atti di prevaricazione ha conseguenze spesso molto gravi sul piano psicologico, relazionale e scolastico. Esseredipuò lasciare segni profondi nel percorso di crescita: si osservano frequentemente difficoltàrelazioni con i coetanei e con la famiglia, calo del rendimento scolastico e un progressivo ritiro sociale.