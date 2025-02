Nerdpool.it - Buffy l’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar conferma il revival, ma senza stravolgere la serie originale

La notizia del ritorno diha fatto il giro del web, eha voluto rassicurare i fan tramite un messaggio su Instagram. L’attrice riprenderà il ruolo diSummers, ma non si tratterà di un reboot: la storia continuerà da dove era stata interrotta., che in passato si era sempre mostrata contraria a un ritorno dello show, ha spiegato di aver cambiato idea solo perché il nuovo progetto offre l’opportunità di raccontare una storia davvero interessante. Ha riconosciuto il desiderio dei fan di rivederesullo schermo e ha espresso la speranza che questa nuova avventura sia all’altezza delle aspettative. Al momento, ilha ricevuto solo l’ordine per un episodio pilota, ma le premesse sembrano promettenti.Il coinvolgimento di Chloé Zhao e il lungo processo creativoNel suo messaggio,ha raccontato come è stata coinvolta nel progetto.