Buchanan Villarreal esordio vicino per l’ex Inter? Arriva l’annuncio dell’allenatore Marcelino

di Redazioneper: le sue parole in conferenza stampavenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas, il tecnico delGarcía Toral, ha parlato così della possibilità di schierare Tajonper concedere all’esterno canadese exil suocon la maglia del Sottomarino Giallo. Il canadese si è trasferito nel club spagnolo in questa sessione di mercato invernale.– «Si sta adattando, perché è un campionato nuovo per lui, una lingua diversa e compagni di squadra diversi. Ma il suo livello di adattamento è buono e il suo livello di lavoro è eccellente. È anche un giocatore versatile che può aiutarci su entrambi i lati, oltre a fornirci lavoro offensivo e difensivo.