Lanazione.it - Brutta batosta per il Cisa Pontremolese che si consola con la convocazione di Bola

Leggi su Lanazione.it

Prima la notizia, poi il commento alla pesante sconfitta dellasul parquet livornese del Chimenti per 79 a 40. Giulia, capitano della squadra U17 femminile dellaè stata convocata dal selezionatore Andrea Capobianco, allenatore della nazionale italiana, per martedì 11 febbraio a Piombino per prove tecniche in proiezione rappresentativa. Soddisfazione negli ambienti gialloblù del sottocanestro femminile un riconoscimento che premia l’impegno finora profuso dalla giovane promessa. Ecco cosa succede quando le stelle labroniche della Polisportiva Chimenti si mettono a brillare come sanno: un uragano ha spazzato via la fragile navicella della. Il quintetto di Livorno che staziona nei piani nobili della classifica del campionato regionale Toscano divisione 2 – DR2, fin dalle prime battute ha dato l’impressione che per la squadra dellanon ci sarebbe stato nulla, o che comunque molto poco.